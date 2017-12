Intoxication au monoxyde de carbone à Montbenoit

Une famille de Montbenoit dans le Doubs victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. L'intoxication serait du à l'explosion du brûleur de la chaudière de l'hôtel restaurant situé au dessus de l'appartement où habitaient le couple et son fils.

Un couple d'une cinquantaine d'années et son fils de 17 ans ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone dans la nuit de lundi à mardi dans leur appartement situé rue du Val Saugeais à Montbenoit dans le Doubs. Ce mardi, vers une heure du matin, le fils et la maman ont perdu connaissance, le père a alors eu un très bon réflexe, il a appelé les secours qui ont pris en charge toute la famille in extremis. Tous les 3 ont été hospitalisés en urgence à Pontarlier. L'intoxication au monoxyde de carbone pourrait provenir de l'explosion du brûleur de la chaudière de l'hôtel restaurant situé au dessus de l'appartement. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant et indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en moins d’une heure. Le bon réflexe du père de famille et l'intervention rapide des pompiers a permis à toute cette famille de Montbenoit d'être secourue à temps.