Intoxication au monoxyde de carbone à Orléans : une famille transportée à l'hôpital, douze habitants évacués

Les pompiers sont intervenus ce dimanche soir dans le centre-ville d'Orléans, rue d'Alsace-Lorraine, pour une intoxication au monoxyde de carbone. Une femme et ses deux enfants ont été transportés à l'hôpital en urgence relative, douze occupants de l'immeuble évacués et relogés pour la nuit.

Les pompiers sont intervenus ce dimanche vers 19h40 dans un immeuble situé 5 rue d'Alsace-Lorraine, dans le centre-ville d'Orléans, près de la place Halmagrand. Une mère de famille a appelé le 18 pour se plaindre de maux de tête et évoquer une "odeur de gaz".

Au final, il s'agit d'une intoxication au monoxyde de carbone : la femme, âgée de 40 ans, et ses deux enfants de 7 et 8 ans, sont pris en charge et transportés vers l'hôpital d'Orléans en état d'urgence relative, "leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude".

Par précaution, ne connaissant pas avec certitude l'origine de l'intoxication au monoxyde de carbone (provient-elle d'une chaudière à gaz ?) et ayant dû couper le gaz et le chauffage dans l'immeuble, les pompiers ont également évacué les autres occupants des appartements voisins, à savoir douze personnes. Tous sont relogés pour la nuit, via la Mairie d'Orléans.