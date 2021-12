Intoxication au monoxyde de carbone : aucune anomalie détectée dans l'école

L'intoxication a eu lieu ce jeudi 2 décembre après-midi à l'école Lamartine de Châteauroux. 23 élèves de CP, CE1 et CM2 ont été pris en charge par les pompiers et 17 hospitalisés, pour des maux de tête et une fatigue anormale. Ils présentaient un taux de monoxyde de carbone dans le sang légèrement supérieur à la moyenne pour leur âge. Les pompiers ont ensuite réalisé des premières mesures dans l'école, non concluantes.

Aucune trace de monoxyde de carbone dans le bâtiment

Aujourd'hui, nous avons la conviction que ça ne vient pas du bâtiment

commence Gil Avérous, maire de Châteauroux. De nouvelles "mesures d'ambiance" ont été réalisées ce vendredi 3 décembre par un technicien d'ENGIE "dans les classes, les couloirs et la chaufferie de l'école Lamartine", rapporte la mairie.

Aucune trace de CO n'a été détectée dans l'école. Nous poursuivons les recherches

Le taux d'oxygène est lui aussi normal, autour de 21%. Par ailleurs, l'école, du fait de son ancienneté, ne dispose d'aucun système de ventilation qui aurait pu faire circuler le gaz de la chaufferie vers les classes, précise encore le maire. Le mystère demeure donc entier. Les services de la ville se penchent désormais sur l'hypothèse d'une intoxication dans le bus scolaire, qui a emmené plusieurs de ces élèves à la piscine jeudi matin.

Un enfant toujours sous surveillance

17 élèves ont finalement été hospitalisés dans la soirée de jeudi. L'hôpital a procédé à de nouveaux examens, et seul un élève est toujours sous surveillance pour des symptômes persistants. 14 enfants sont rentrés chez eux ce vendredi, ne présentant plus aucun symptôme. Enfin, deux sont restés en soins, pour des pathologies découvertes et qui n'ont pas de rapport avec l'intoxication.

Réouverture de l'école lundi

L'école va bien rouvrir ce lundi et des "mesureurs" de monoxyde de carbone vont être installés dans l'école. Ils serviront avant tout à "rassurer les parents", précise le maire.