Intoxication au monoxyde de carbone : trois décès en Haute-Garonne

Drame de la pauvreté et du froid, trois personnes sont mortes intoxiquées au monoxyde de carbone ce lundi 12 décembre en Haute-Garonne, un homme de 48 ans à Villeneuve-Tolosane en milieu d'après-midi et un couple d'une quarantaine d'année d'origine bulgare à Toulouse chemin Virebent dans le quartier Paléficat un peu plus tard dans la soirée.

Les pompiers ont été sollicités par les services de la préfecture pour avoir confirmation de l'origine des décès.

Il y a chaque année en France selon le ministère de la Santé 1300 épisodes d'accidents au monoxyde de carbone.

De simples gestes permettent de les éviter : comme faire réviser sa chaudière et aérer les pièces 10 minutes par jour.