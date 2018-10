Montereau-Fault-Yonne, France

L'alerte a été donnée en fin d'après-midi, au collège André Malraux dans le quartier de Surville à Montereau. D'après la préfecture de Seine-et-Marne, plusieurs élèves ont été pris de vomissements, de picotements aux yeux, et de tremblements. La principale a fait évacuer l'établissement et les collégiens ont été mis à l'abri dans un gymnase. 10 d'entre eux ont été placés en observation dans les hôpitaux de Fontainebleau, Melun et Provins, "sans signe de gravité apparent" selon la préfecture. 9 restent en observation pour la nuit.

A ce stade, l'origine de cette intoxication est indéterminée, des analyses sont en cours. L'intervention des secours à mobilisé cinq véhicules du SMUR, 33 engins des sapeurs-pompiers et neuf équipages de police : au total 110 personnes. La préfecture a également activé le centre opérationnel départemental.

Intervention des #pompiers en cours à la cité scolaire #AndréMalraux de #MontereauFaultYonne pour plusieurs symptômes. Les 550 élèves du collège ont été évacués et les 27 concernés sont pris en charge médicalement.

Parents, référez-vous directement aux #secours sur place. pic.twitter.com/J00LtNuopt — Sapeurs-Pompiers 77 (@Sdis77) October 9, 2018

Le collège sera ouvert mercredi matin. Seules deux salles de classes resteront fermées dans l'attente de la deuxième série d'analyses de l'air a précisé la préfecture.