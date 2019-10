Intoxication de collégiens dans le Jura : ce que l'on sait

Morbier, France

Après le choc, c'est l'heure des questions au collège Pierre-Hyacinthe Cazeaux de Morez (Jura). Jeudi, une intoxication massive a frappé une quinzaine d'élèves qui participaient à un cross. Ces élèves ont été pris de malaises, maux de tête et convulsions après la course. Ils étaient tous passés par le stand de ravitaillement. 16 élèves ont été touchés. Cinq jeunes ont été hospitalisés, dont deux dans un état d'urgence absolue. Une enquête pour blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité a été ouverte par le parquet de Lons-le-Saunier.

Tous les élèves tirés d'affaires

Il reste une seule collégienne à l'hôpital selon la préfecture du Jura. Son pronostic vital, engagé hier, ne l'est plus ce vendredi matin. L'état de santé de cette jeune fille de 14 ans, est stationnaire. Les 4 autres élèves hospitalisés ont tous pu rentrer chez eux.

Une cellule de soutien psychologique est mise en place dans le collège à Morez pour les élèves et leurs familles. Le recteur et l'inspecteur d'académie se sont rendus sur place.

Des analyses, mais pas de réponse

Du côté l'enquête, il s'agit maintenant de comprendre les causes de cette intoxication. Il faut déterminer si celle ci est volontaire ou accidentelle : "Aucune piste n'est privilégiée ni écartée", d'après le procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal. Seule certitude : ça ne vient pas de l'eau potable. Les premières analyses sont négatives. Des analyses menées aussi sur les adolescentes hospitalisées n'ont rien révélé non plus.

D'autres analyses doivent être effectuées.

Le procureur de la République de Lons le Saunier a ouvert une enquête pour blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité. Les investigations sont confiées à la Section de Recherche de Besançon