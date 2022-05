L'association Foodwatch ainsi que sept familles supplémentaires saisissent la justice après les scandales de contaminations des pizzas Buitoni et des chocolats Kinders.

Intoxications alimentaires : de nouvelles plaintes déposées contre Buitoni et Kinder

L'heure de la contre-attaque judiciaire après les scandales sanitaires chez Buitoni et Kinder. 56 personnes sont tombées malades après avoir mangé des pizzas de Buitoni contaminées par Escherichia Coli, deux enfants en sont morts, et 81 malades (dont 22 hospitalisés) ont été recensés chez les consommateurs des chocolats Kinders contaminés par des salmonelles. Selon Le Parisien/Aujourd'hui en France du jeudi 19 mai, sept familles supplémentaires vont saisir la justice après ces contaminations, ces plaintes s'ajoutent à d'autres procédures engagées par d'autres familles.

Foodwatch met la pression

De son côté, l'association Foodwatch, spécialisée dans les questions d'alimentation, va déposer deux plaintes, notamment pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "tromperie aggravée". "On espère que cela provoque un électrochoc", explique dans Le Parisien/Aujourd'hui en France Ingrid Kragl, directrice de l'information chez Foodwatch. L'association veut maintenir la pression judiciaire pour éviter le même scénario que le scandale Lactalis en 2017, avec le lait pour bébé contaminé par des salmonelles. Une affaire retentissante, mais depuis les procédures sont au point mort.

Mobiliser l'opinion

Foodwatch veut aussi mobiliser l'opinion et lance une pétition sur internet pour soutenir les malades, mais aussi pour réclamer des mesures concrètes pour éviter que de telles affaires ne se reproduisent. L'association réclame plus de réactivité des industriels en cas de contaminations, un renforcement des contrôles dans les usines et un meilleur accompagnement des malades.