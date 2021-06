Intoxications dans des cantines scolaires du Doubs : la fromagerie suspectée attend aussi des réponses

À Pouilley-les-Vignes, près de Besançon, la Fromagerie du Pré Verdot est sous le feu des projecteurs... malgré elle. La Préfecture du Doubs indique, dans un communiqué, que c'est le fromage blanc aux fruits du Pré Verdot qui serait à l'origine des intoxications alimentaires collectives en moins d'une semaine dans deux cantines scolaires du département : 62 élèves du collège Pierre Vernier d'Ornans ont été victimes de maux de ventre, ce lundi 31 mai et mêmes troubles digestifs, dans la soirée du mercredi 26 mai, pour 27 internes du lycée Agricole de Dannemarie-sur-Crête dont 8 ont été hospitalisés. Et forcément, ce fameux lot suspect de fromage blanc aux fruits embarrasse bien la Fromagerie du Pré Verdot et ses 8 salariés...

Aucun problème similaire en 20 ans d'existence pour la Fromagerie du Pré Verdot

"Ça fait 20 ans qu'on fait du fromage, et on a jamais eu de problème" ! Voilà les premiers mots qui sortent de la bouche du patron du Pré Verdot, Benjamin Hesse, qui préfère, pour l'instant ne pas répondre à notre micro comme à tous les autres médias qui l'ont sollicité. Un zoom médiatique sur sa fromagerie assez étourdissant, comme il nous le confie toutefois : c'est pour ça qu'il souhaite vraiment attendre de connaître les résultats définitifs de toute la batterie d'analyses bactériennes effectuées par la DCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) de la préfecture, avant de communiquer publiquement... Des résultats espérés pour cette fin de semaine, a priori, "parce que ça prend du temps, ça se fait en 10 secondes, avec un microscope" et surtout, confie encore malgré tout, Benjamin Hesse "parce qu'on comprend pas pourquoi ce lot de fromage blanc a pu être à l'origine de ces troubles digestifs : on l'a goûté nous-mêmes avant expédition, comme on le fait tout le temps sur tous nos produits, qu'on analyse également nous-mêmes _quotidiennement selon les normes règlementaires_".

Le lot suspecté et sa production bloqués par mesure de précaution

Bon "après, malgré toutes ces précautions", conclue un peu circonspect le patron de la Fromagerie du Pré Verdot : "on travaille de la _matière vivante_, il y a de toute façon des germes dans le lait, on le sait et faut le rappeler aussi"...

Le temps du traitement complet par les services de l'Etat de ces différentes analyses très attendues, le lot de fromage blanc suspecté ainsi que sa production sont bloqués par la préfecture du Doubs qui se veut rassurante pour le grand public : les pots de 500 grammes, vendus au détail, ne sont pas impactés. Il s'agirait uniquement des lots conditionnés en gros volumes destinés à la restauration collective.