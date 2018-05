Privas, France

Une opération "ridicule, irresponsable et dangereuse". Le procureur de la République a frappé fort dans son réquisitoire ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Privas. 23 militants de Greenpeace sont poursuivis suite à l'intrusion dans le périmètre de la centrale nucléaire de Cruas en Ardèche en novembre dernier.

C'est violer la loi pour imposer sa vision des choses - le procureur de la République

"C'est violer la loi de façon assumée pour imposer sa vision des choses, c'est très déplaisant" a expliqué le procureur. Il demande des peines allant selon les prévenus de six mois de prison avec sursis jusqu'à quatre mois de prison ferme. Il a réclamé aussi 30.000 euros d'amende.

EDF réclame plus d'un million d'euros

EDF de son côté veut frapper Greenpeace au porte-monnaie. L'avocat du groupe réclame plus d'un million d'euros de dommages et intérêts : 700.000 pour le préjudice matériel et 500.000 pour le préjudice moral.

Les militants de Greenpeace assument

Les militants de Greenpeace eux estiment être des lanceurs d'alerte. Le plus jeune prévenu Titouan a ainsi souligné "ces actions font bouger les choses, on les assume complètement". Suite à l'intrusion à Cruas, une commission d'enquête parlementaire a été mise en place sur la question de la sécurité des centrales nucléaires en France.

Le tribunal correctionnel a mis sa décision en délibéré. Jugement le 28 juin prochain.