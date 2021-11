Intrusion au lycée Carnot de Roanne : "un défi stupide de gamins" affirme le procureur roannais

Désormais, trois adolescents entre 14 et 15 ans sont en garde à vue, deux jours après l'intrusion dans le lycée Carnot de Roanne, mardi 8 novembre. Selon le Procureur roannais, "un défi stupide de gamins" aurait poussé le plus jeune à vider un extincteur dans une classe de l'établissement.

Deux copains du jeune soupçonné de s'être introduit au lycée Carnot ont été interpellés mercredi 10 novembre dans la soirée. Ces deux lycéens de 15 ans, scolarisés en seconde dans l'établissement, et le collégien de 14 ans déjà en garde à vue, auraient joué à "cap ou pas cap" selon le procureur de la République de Roanne.

Inconscients de la gravité des faits

"C'est un défi stupide et imbécile de gamins" explique Adbelkrim Grini : "le défi était d'arriver de rentrer dans le lycée et de soit vider un extincteur dans une classe, soit déclencher l'alarme anti-intrusion". Le jeune aurait estimé que déclencher l'alarme n'était pas assez marquant poursuit le procureur roannais. "Il ne mesurait pas les conséquences de ses actes : lors de son audition, il a déclaré qu'il ne pensait même pas qu'il irait à la police." Les faits qui lui sont reprochés sont en effet graves : violences aggravées, sur un professeur, dans un établissement scolaire, et dégradation.

C'est bien en empruntant la carte d'une autre élève, qui n'a rien à voir avec cette histoire, que le collégien aurait réussi à rentrer dans le lycée Carnot. La classe où l'intrus a vidé l'extincteur n'aurait d'ailleurs pas été choisie au hasard : l'un des deux lycéens interpellés y suivait un cours d'histoire-géographie.

Puisqu'il est mineur, le jeune de 14 ans pourrait être placé sous contrôle judiciaire ce soir, à l'issue de sa garde à vue.