Intrusion dans un lycée de Laval : un individu en garde à vue, la sécurité de l'établissement interrogée

Ce mardi, un jeune homme était toujours en garde à vue au commissariat de Laval, après des intrusions dans le lycée Robert Buron lundi aux alentours de midi. Une affaire expliquée par nos confrères du journal Ouest-France. Plusieurs jeunes ont en effet organisé une expédition punitive contre un élève de l'établissement. Il s'agirait selon le proviseur, et les premiers éléments de l'enquête, d'un différend entre jeunes des quartiers Pavement et Hilard. Un élève aurait permis à plusieurs individus d'entrer dans le lycée et d'en découdre avec un autre garçon.

Un tournevis

La bagarre a provoqué un mouvement de panique dans l'établissement. La police est intervenue rapidement, interpellant deux individus dans la journée de lundi. D'après nos informations un tournevis aurait été retrouvé sur les lieux de la rixe, dans le lycée. "On met nos enfants dans un établissement en pensant qu'ils sont en sécurité. _On voyait ce genre de situation dans les films, mais pas en Mayenne_. On se sent en sécurité pourtant à la campagne" explique une mère de famille dont le fils a été témoin des violences.

Sur les réseaux sociaux, et dans la panique beaucoup de rumeurs ont circulé. Certains évoquent la présence d'armes dans les mains d'un des individus, mais rien qui n'est confirmé ce mardi par la police de Laval. A Robert Buron, chaque élève possède un pass magnétique pour y entrer. Un système qui a ses faiblesses pour Soléa, élève de 1ère. "Si quelqu'un nous demande "s'cuze tu peux m'ouvrir s'il te plaît ?" on a aucun moyen de vérifier si cette personne fait partie de l'établissement. Et quand on ouvre, le portail reste parfois ouvert pendant cinq minutes donc tout le monde peut entrer" explique la jeune fille.

Que faire ?

La cité scolaire Réaumur-Buron possède une dizaine d'entrées et de sorties et des caméras de surveillance. Faut-il mettre des surveillants devant tous ses accès comme le réclament plusieurs parents d'élèves sur Facebook ? "Impossible en terme de moyens humains et financiers. On pourrait décider d'une seule entrée avenue de Chanzy par exemple, et d'une seule sortie rue Bellesort mais il y a trop de point d'accès effectivement" explique le proviseur Jean-Marc Boigné.

Des tensions assez inédites d'après le proviseur de l'établissement Copier

Le chef d'établissement devrait mettre en place dans les prochaines heures une cellule d'écoute pour les élèves choqués par les violences. Un membre de la communauté éducative pourrait aussi porter plainte après avoir été bousculé.