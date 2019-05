Intrusion au ministère de Benjamin Griveaux : le procès de quatre "gilets jaunes" annulé pour défaut de procédure

Le 5 janvier dernier, lors d'une manifestation de "gilets jaunes" quatre d'entre eux avaient forcé l'entrée du ministère de l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Ces manifestants avaient dérobé un véhicule de chantier pour défoncer la porte de l'institution.

Ils avaient vandalisé des voitures dans la cour du site, avant de repartir. Benjamin Griveaux ainsi que son collaborateur avaient alors été exfiltrés.

⚡SUIVI - Les images de l'engin de chantier qui a défoncé la porte du ministère tournent sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du gouvernement Benjamin #Griveaux a été évacué au moment des faits. (📹NC) pic.twitter.com/8cJyXTdRmf — Brèves de presse (@Brevesdepresse) January 5, 2019

Aucun entretien après la garde à vue

Les quatre "gilets jaunes" devaient être jugés ce mercredi 29 mai.

Arrêtés mi-février, ces manifestants ont passé du temps en garde à vue. À leur sortie, ils n'ont pas pu s'entretenir avec leurs avocats. Ces derniers ont donc contesté la régularité de la procédure, et on obtenu gain de cause. Le tribunal a annulé l'audience. L'enquête n'est toutefois pas invalidée et le parquet compte réclamer une nouvelle audience.

La porte du ministère avait été enfoncée par un véhicule de chantier. © AFP - MUSTAFA YALCIN