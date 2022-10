Intrusion chez SOS Méditerranée à Marseille : prison ferme pour deux militants de Génération identitaire

L'ONG opère en Méditerranée centrale, la route maritime migratoire la plus meurtrière au monde

De la prison ferme pour la violente intrusion de militants identitaires chez SOS Méditerrané. Deux membres du groupe d'extrême droite Génération identitaire ont été condamnés ce jeudi 20 octobre par le tribunal correctionnel de Marseille à des peines d'un an et six mois de prison ferme pour leur participation à une opération commando. Les faits remontent à 2018 au siège marseillais de SOS Méditerranée, une ONG d'aide aux migrants.

Une scène "unique de violences" filmée par les militants

"Une scène unique de violences", c'est en ces termes que Cécile Pendariès, la présidente du tribunal, a décrit l'action de Génération identitaire ce 5 octobre 2018 à Marseille , rapporte l'AFP. Pour le tribunal, l'arrivée de ce "commando", "par la force, en criant et en filmant les faits", dans le petit appartement qui servait de bureaux à l'ONG, ne pouvait être justifiée par l'exercice de la liberté d'expression.

Au terme de sept jours d'audience, il a reconnu les 23 membres de cette opération coupables de violences en réunion et complicité de violences en réunion. Ces 19 hommes et quatre femmes étaient âgés d'une vingtaine d'années en moyenne au moment des faits.

Deux militants déjà condamnés dans le passé

Pour les magistrats, c'est bien Romain Espino, 29 ans, déjà trois fois condamné, qui a eu un rôle "prépondérant": résultat, un an de prison ferme, cinq ans d'inéligibilité et une interdiction de séjour à Marseille de trois ans. Contacté par l'AFP, son avocat Pierre-Vincent Lambert a indiqué qu'il allait faire appel, comme les 12 autres prévenus qu'il défend dans ce dossier.

Parmi eux, Franck Dunas, le second militant condamné à de la prison ferme, pour six mois., précise l'agende de presse. Les deux hommes effectueront leur peine à domicile, sous surveillance électronique, a précisé la présidente.

Les 21 autres prévenus ont été condamnés à de la prison avec sursis, de cinq mois à un an, et treize se sont également vus interdire tout séjour à Marseille, une peine requise par le procureur "dans le souci de sécuriser les victimes".