Intrusion dans la centrale nucléaire de Tricastin : 300 euros d'amende pour les militants de Greenpeace

La décision a été rendue par le tribunal correctionnel de Valence ce mardi 7 septembre. Les 34 militants de Greeenpeace ont été déclarés coupables et condamnés à payer chacun une amende de 300 euros. Quant à Greenpeace France, l'ONG écope d'une amende de 20.000 euros, et devra payer près de 125.000 euros de préjudice moral et matériel, contre 700.000 euros réclamés par EDF.

Une "victoire" pour Greenpeace

L'avocat des militants Alexandre Faro avait plaidé pour une relaxe, mais il estime que ce jugement est "une vraie victoire pour Greenpeace. Le tribunal nous a entendu, il a compris les raisons pour lesquelles Greenpeace avait initié cette action."

Le 29 mai, les 34 activistes étaient jugés pour s'être introduits dans l'enceinte du site nucléaire, géré par EDF, le 21 février 2020. L'objectif de cette action : alerter sur l'état de vieillissement de la centrale et demander sa fermeture. Céline, militante pour Greenpeace, était à l'entrée de la centrale le jour de l'action :

"On connait les risques et quelque soit la décision de justice, on sait pourquoi on fait ces actions. Je ne regrette pas, bien au contraire." - Céline, militante Greenpeace

"Cette peine est assez soft par rapport aux précédentes peines que j'ai pu connaître. J'aime à croire que cette fois, le tribunal nous a compris", explique la jeune femme.