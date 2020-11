Intrusion de gilets jaunes au ministère de Griveaux en 2019 : prison ferme pour un Nordiste

Le 5 janvier 2019, lors d'une journée de mobilisation à Paris, plusieurs "gilets jaunes" avaient tenté de s'introduire dans le ministère de Benjamin Griveaux, alors porte-parole du gouvernement, rue de Grenelle, dans le 7ème arrondissement de la capitale.

Encouragé par la foule, un Nordiste de 25 ans, originaire du Valenciennois, employé dans le tuyauterie incendie, avait alors à bord d'un chariot élévateur forcé la porte du Ministère. Il vient d'être condamné par le tribunal judiciaire de Paris à 18 mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis probatoire. Il avait reconnu les faits.

Il devra rembourser plus de 100.000 euros de dégâts

Lors du procès fin octobre, il avait parlé d'une action "stupide" et assuré, comme les quatre autres prévenus, qu'il ignorait s'attaquer à un ministère. Sa peine sera aménagée. Il devra porter un bracelet électronique et devra également rembourser les dégâts causés au bâtiment, classé aux monuments historiques. Ils s'élèvent à plus de 100.000 euros.