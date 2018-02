Le procureur de Thionville a requis, ce mardi, six mois de prison avec sursis pour six des huit activistes de Greenpeace qui s'étaient introduit dans la centrale de Cattenom et six mois de prison ferme pour deux d'entre eux. Eux considèrent qu'ils sont des lanceurs d'alerte.

Thionville, France

Le procès de huit militants de Greenpeace s'est tenu mardi devant le tribunal de Thionville. Le procureur a requis six mois de prison avec sursis pour six des huit militants et six mois ferme pour deux autres. Ils étaient poursuivis pour "intrusion en réunion et avec dégradation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires"

Le 12 octobre à l'aube, huit activistes de Greenpeace ont pénétré sur le site de la centrale de Cattenom en Moselle. Ils se sont approché au plus prés des piscines à combustible et ont lancé des feux d'artifice. Il avait fallu 8 minutes aux gendarmes pour les arrêter. Un laps de temps trop important pour les activistes de Greenpeace.

Des lanceurs d'alerte

Habillés de leur chasubles jaunes, floqués de vert aux couleurs de Greenpeace, les sympathisants sont une quarantaine devant le palais de justice pour soutenir leurs camarades poursuivis. Certains sont venus d'Allemagne ou du Luxembourg tout proche.

A l'intérieur, le procès débute. Le procureur de Thionville tente de savoir si l'action était organisée et financée par l'organisation Greenpeace. Les sept militants présents racontent comment en quelques minutes, ils ont pénétré dans l'enceinte de la centrale nucléaire. Ils expliquent qu'ils assument collectivement cette action, et se considèrent comme des lanceurs d'alerte.

.@greenpeacefr contraint de se justifier devant un tribunal pour l'action de Cattenom pendant que les failles de sécurité du nucléaire persistent et mettent en danger la population. Met-on l'énergie au bon endroit et au service de l'intérêt général ? #ProcesEDFpic.twitter.com/JiKtMAIUs3 — Fanny (@fdelahalle) February 27, 2018

La sécurité en question

"On assume cette action, on sait qu'elle est illégale, mais il fallait dénoncer les failles de sécurité" explique à la barre le président de Greenpeace France, Jean-François Julliard. Pour lui, il était nécessaire d'alerter l'opinion publique. "La démonstration d'un problème de sécurité est faite".

L'avocat de Greenpeace Alexandre Faro estime que ce procès est l'occasion de poser le débat de la sécurité des centrales nucléaires sur la place publique : "On est là pour dénoncer l'omerta dans le nucléaire. C'est difficile de poser ces question légitimes en dehors".

L'avocat d'EDF considère lui qu'il s'agit d'une escroquerie intellectuelle. Les gendarmes savaient à qui ils avaient affaire. A aucun moment, les intrus n'ont été danger. Ils savaient aussi que la sécurité de la centrale n'était pas réellement menacée.