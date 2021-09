Intrusion à l'hôpital de Pau : "c'est criminel" blâment les autorités hospitalières françaises

L'émotion est toujours vive au centre hospitalier de Pau, plus de quinze jours après l'intrusion de manifestants anti pass sanitaire dans les locaux. Le 16 août dernier, des dizaines de personnes ont occupé l'hôpital pour protester contre l'obligation vaccinale des soignants. Suite à cet incident, une délégation de la Fédération Hospitalière de France était en visite au centre hospitalier.

"Jamais un hôpital n'a été pris à partie comme ça"

Le président de la Fédération, représentant de l'hôpital public en France, était présent. Il était accompagné de Geneviève Darrieussecq, représentante de la FHF pour la Nouvelle-Aquitaine (et par ailleurs membre du gouvernement, en tant que ministre déléguée aux Armées). Ils ont tous les deux rencontré les membres du personnel pris à partie par les manifestants, réaffirmé leur soutien envers la communauté hospitalière, et fermement condamné l'intrusion du 16 août.

"Jamais un hôpital n'a été pris à partie comme ce qui s'est passé ici à Pau" a martelé Frédéric Valletoux, le président de la FHF. "Jamais les hospitaliers n'ont été insultés par des dizaines et des dizaines de personnes". Il a rappelé la violence du bruit, des mots et des insultes ressentie par le personnel lors de l'occupation de l'hôpital.

"On s'en prend à ceux qui étaient applaudis il y a un peu plus d'un an, et on s'en prend à l'hôpital, qui est un sanctuaire. Donc c'est doublement criminel" ajoute Frédéric Valletoux, qui affirme que ce qui s'est produit le 16 août n'est ni anecdotique ni banal, et que l'objet de la visite est de taper du poing sur la table :"j'espère que la justice sera sévère, parce que c'est une première en France qu'on a absolument pas envie de revoir".

Une plainte bientôt déposée

La direction de l'hôpital ainsi que le personnel invectivés ont annoncé faire remonter l'incident jusque devant la justice. Une plainte doit être déposée entre ce jeudi 2 septembre et le lendemain. La volonté du directeur, Jean-François Vinet, est de se montrer intransigeant : "les agents ont été choqués, mais on est avec eux, on les accompagne et on fera tout pour passer ce cap".

Du côté du personnel, l'incident du 16 août résonne encore : "on s'en souvient, ça a marqué les esprits" témoigne une cadre administrative. "Et bien sûr qu'il y a une appréhension parce qu'on se dit que les manifestants peuvent être plus virulents. C'était un incident dont on se serait bien passés".

Une émotion qui a du mal à s'effacer, d'autant que quelques dizaines de manifestants se sont à nouveau réunis ce jeudi 2 septembre devant l'hôpital à l'occasion de la venue de la Fédération Hospitalière de France, et que deux d'entre eux ont été interpellés par la police.

à lire aussi Deux interpellations en marge d'un rassemblement anti pass sanitaire devant l'hôpital de Pau