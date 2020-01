Mercredi soir, les voeux de la CCI Seine Estuaire au Havre ont été annulés suite à une intrusion violente de manifestants contre la réforme des retraites. Lors de l'incident deux policiers ont été blessés, l'un grièvement. Au lendemain de l'événement, la CGT et la présidente de la CCI réagissent.

Intrusion violente à la CCI du Havre : la présidente de la CCI et la CGT réagissent

Le Havre, France

Quelles réactions après l'incident à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Seine Estuaire au Havre mercredi soir? Environ 200 manifestants ont tenté de s'introduire dans le bâtiment de manière violente, le soir des voeux de la CCI où 600 personnes étaient attendues. En 1H, de nombreux pétards et engins explosifs ont été jetés sur la façade et dans le bâtiment. Un commissaire de police a eu un doigt arraché, un autre policier est blessé aux tympans.

Réaction de Johann Fortier, représentant CGT des dockers du Havre qui déplore l'incident :

Aucune volonté de notre part de blessé qui que soit, c'est un accident que nous déplorons"

Condamnation beaucoup moins unanime de la secrétaire général de l'union locale CGT du Havre, Sandrine Gérard :

C'est malheureux mais quand on voit l'ensemble des violences policières aujourd'hui... c'est un concours de circonstances."

La CCI Seine Estuaire a porté plainte pour les dégradations matériels © Radio France - Amélie Bonté

De son côté la présidente de la CCI Seine Estuaire, Léa Lassarat est sous le choc, c'est l'incompréhension totale :

Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse aller à ce niveau de violences"

On craignait pour la sécurité des personnes à l'intérieur"

La CCI a déposé plainte pour les dégradations matériels. Par ailleurs, les denrées périssables du buffet qui provenaient de petits producteurs du Pays d'Auge (mis à l'honneur normalement ce soir là) ont été données aux restaurants du coeur.