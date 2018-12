Invasion du tarmac de l'aéroport de Nantes par des gilets jaunes : deux enquêtes lancées

Deux enquêtes ont été ouvertes après l'invasion du tarmac de l'aéroport de Nantes ce samedi matin. Une de police et une par la direction de l'aéroport. Peu avant 10h une trentaine de gilets jaunes sont entrés sur la zone sécurisé de Nantes Atlantique. Un fait rarissime. Et qui s'est produit à deux reprises en très peu de temps.

"Ils ont d'abord forcé une porte, puis arraché un grillage" explique le secrétaire général de la préfecture de Nantes.

Serge Boulanger condamne ces actes mais se satisfait de la réactivité des forces de police. :

Ce qui aurait été inquiétant c'est que (les manifestants ndlr) restent longtemps sur le tarmac, or les deux incidents ont été immédiatement traités, il faut saluer la réactivité des gestionnaires de l'aéroport et celle des forces de police et de gendarmerie présentes sur site.