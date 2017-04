INVITÉ - Daniel Cataldi, avocat pénaliste au barreau de Chambéry

Faut-il permettre aux personnes qui ont subi un viol de déposer plainte jusqu'à trente ans après leur majorité contre 20 ans actuellement ? Cette proposition est au coeur du rapport remis hier au ministre des familles par l'animatrice Flavie Flament et le magistrat Jacques Calmettes.

Hier la mission co-présidée par Flavie Flament, animatrice et le magistrat Jacques Calmettes a rendu son rapport à la ministre des Familles. Un rapport qui préconise de prolonger de 10 ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs. Le rapport propose que la victime puisse porter plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité soit à 48 ans au lieu de 20 ans depuis la loi de 2004. Cet allongement du délai de prescription se justifie par l'augmentation de l'espérance de vie ainsi que par les évolutions de la preuve scientifique même si, des décennies après les faits, cela peut s'avérer quasiment impossible. Est-ce la seule voie pour que les victimes soient entendues ? Il existe aussi des réseaux associatifs pour prendre la parole. En Savoie, SOS avocats tient une permanence téléphonique réservée aux victimes d'infraction pénale, le tel 06.73.55.79.06 . L'Association de Réinsertion Sociale et d'Aide aux Victimes (ARSAVI 73) vous informe et vous oriente également

ECOUTER : l'itw en intégralité de Daniel Cataldi, avocat pénaliste au barreau de Chambéry (durée : 5'33)