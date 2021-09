Radicalisation islamiste : "Midi-Pyrénées est une zone sensible"

Ce mercredi 8 septembre, le procès des attentats de novembre 2015 s'ouvre à Paris. C'est un procès hors-norme, près de six ans après ces attaques qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés. Des attentats simultanés dans plusieurs endroits de la capitale : d'abord au Stade de France puis sur 4 terrasses du 10ème et 11ème arrondissement et enfin au Bataclan.

20 accusés sont jugés pour ces attentats, revendiqués par l'Etat islamique. Séraphin Alava, professeur à l'université Toulouse II et membre de la chaire Unesco "Prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent", fait le point sur la radicalisation islamiste.

Ce procès des attentats du 13 novembre est régulièrement qualifié de "procès du siècle". Êtes-vous d'accord avec ce terme ?

C'est le procès d'un attentat organisé, d'un attentat de masse qui a touché la région parisienne et qui a fait beaucoup de morts, c'est pour ça. Je pense que le terme de "procès du siècle" est un peu exagéré mais c'est une forme d'attentat qui nous espérons reste derrière nous.

Tous les membres des commandos sont morts à l'exception de Salah Abdeslam qui reste mutique. Ce procès doit nous apprendre des choses sur la radicalisation ?

C'est ce qu'on espère d'un procès : c'est qu'il permette à la fois aux témoins de parler, de s'exprimer mais aussi de permettre à l'ensemble de la société de comprendre comment progressivement, et si on prend l'exemple des frères Clain, que des jeunes de la banlieue toulousaine, en arrivent à penser qu'un attentat de masse et que la mort de centaines de citoyens soient une solution à leur radicalisation.

Est-ce qu'on pourrait imaginer voir apparaitre le même profil que les frères Klein, qui ont revendiqué l'attaque, aujourd'hui ?

Pour qu'il y ait ce type d'attentat, il faut qu'il y ait une conjonction de trois éléments : premièrement, des forces terroristes structurées au niveau d'un califat ou d'une structure organisée. Deuxièmement, il faut qu'il y ait en France, des réseaux de diffusion de ces idéologies structurés et organisés et enfin, il faut qu'il y ait des personnes capables de rentrer dans ce processus de radicalisation. Et ces trois éléments malheureusement, et je ne disais pas cela il y a quelques temps, mais cela existe aujourd'hui en France.

Les modes de recrutement ont-ils évolué depuis ces attentats ?

Les modes de recrutement ont alterné entre des recrutements individuels, dans des centres. On a par exemple parlé d'Artigat comme lieu de rencontres du djihadisme mais aussi dans des quartiers, au quotidien.

Mais aussi ce recrutement s'appuie aussi sur une structure de diffusion des idées : des magazines de Daech existent sur internet, des vidéos sont accessibles donc il y a toutes les types de structures. Ca se passe aussi sur les réseaux sociaux, par des envois de lien ainsi que par des réseaux cryptés, qui tournent sur des chaînes de communication en permanence, au quotidien.

Vous êtes un chercheur toulousain. Avez-vous une analyse plus précise sur la radicalisation en Midi-Pyrénées ? A Toulouse ?

Les formes de la radicalisation ont évolué : aujourd'hui, des espaces de transferts d'idéologies violentes existent en Midi-Pyrénées. On a encore plusieurs zones de préoccupation. La préfecture et l'ensemble des élus agissent pour pouvoir prévenir - prévenir, pas lutter. Et puis tout le renseignement est en alerte.

Midi-Pyrénées est une zone sensible

C'est une zone sensible, à la fois par sa sociologie, par son histoire et donc il ne faut pas penser que nous devons cesser de prémunir et d'alerter. Et donc il ne faut pas penser que nous devons nous arrêter de nous prémunir, de surveiller et d'alerter.

L'Etat a t'il selon vous fait assez pour lutter contre la radicalisation ?

Quand on veut lutter cotre la radicalisation, il nous faut plus de moyens, plus d'éléments, plus d'actions. Mais en tous cas l'Etat est en action. Dans mon champ de la prévention, il y a des actions coordonnées entre le conseil département, le conseil régional, la préfecture, la caisse d'allocations familiales... Il faudrait les amplifier et ne pas s'endormir sur ses lauriers.

Après un attentat, il y a beaucoup d'actions puis souvent, on s'endort un peu. Là on est dans cette période où on a l'impression que ce qui nous gène le plus, c'est qu'untel ait un mode de vie différent des nôtres. On ne se rend parfois pas compte qu'il est en train de basculer dans la violence extrême.