Invité France Bleu Matin : Adjudant Suhard, technicien nouvelles technologies à la gendarmerie d'Indre-et-Loire

Sur Internet, un maître mot, ATTENTION ! Vigilance et méfiance quand on surfe sur le web. Eviter les sites un peu louches comme tous ceux qui ont une extension de nom de domaine autre que les .fr ou .com. Ne cliquez pas trop vite sur les liens affichés dans des mails dont vous ne connaissez pas l'expéditeur.

L'autre chose essentielle pour éviter toute mauvaise surprise, installer un antivirus à jour, un pare-feu et un spyware c'est à dire un logiciel anti-espion. Et n'oubliez pas de les mettre à jour régulièrement.