Inzpocket, la liste du père-noël dématérialisée propose aussi la gestion de l'argent de poche de nos enfants

Noël approche, il est temps de penser à votre liste pour le père-noël ! Alors c'est parfois un casse tête pour la famille, l'enfant rédige sa liste sur un bout de papier qui se perd, et puis après il faut répartir la liste entre les grands parents, les tontons, les tatas. La start-up de Montpellier Inzpocket incubée par le BIC développe la solution depuis l'an dernier avec une liste 2.0, elle élargit le concept avec un porte-monnaie électronique spécialement pour les enfants avec contrôle parental.

ⓘ Publicité

Romain Perroud, co-fondateur de Inzpocket était l'invité de la Nouvelle Eco

Les enfants font leurs listes au Père-Noël mais ils ne peuvent pas choisir n'importe quoi. Comment ça fonctionne ?

De manière très très simple. C'est le parent qui vient s'inscrire sur la plateforme qui inscrit ses enfants et en fonction de leur âge et de leur autonomie en ligne, on va pouvoir venir définir un contrôle parental. et sélectionner quelle catégorie de produits l'enfant va pouvoir choisir sur le site. La plateforme regroupe près de 2 millions de produits sous treize catégories. Et bien évidemment, tous les produits qui sont proposés sur la plateforme sont déjà pré filtrés par nous mêmes et donc on garantit aux parents le fait que la solution soit 100 % sécurisée.

Donc c'est un peu comme une liste de mariage en fait. Après on la partage avec la famille et chacun fait son marché dans la liste du père Noël ?

C'est ça. L'idée, c'est de retrouver l'enfant au cœur de la solution qui soit vraiment le prescripteur numéro un de la famille. Ce qu'il est quand même souvent en soi, notamment pour Noël. On va pouvoir inviter la famille à retrouver les listes sur le site. En s'inscrivant sur Inzpocket, on peut retrouver les enfants de toute la famille.

Alors ça, on l'a bien compris, c'est du 2.0. Facile d'utilisation pour les enfants, peut être aussi pour les parents. Et les grands parents dans tout ça ?

On a pensé à tout, dans l'ergonomie, dans le design, dans le fait que ça soit très simple d'utilisation. Avec un seul compte, le grand parent peut retrouver tous ses enfants, avoir accès à tous les services. Et surtout, on n'a pas besoin de télécharger d'applications. Le site se met directement au format du support qu'on utilise, téléphone, tablette ou ordinateur.

Alors ça, c'est votre solution pour Noël qui existe déjà depuis une bonne année. Vous avez des bons retours ?

Oui car la solution fonctionner pour Noël. Mais c'est aussi intéressant quand on veut faire sa liste de rentrée pour les enfants, quand on veut faire un anniversaire.

Et vous élargissez votre solution à l'argent de poche des enfants toute l'année. Donc sur l'appli, les parents créditent le compte de leur enfant avec l'argent qu'ils souhaitent leur donner. Et les enfants l'utilisent après. Ça fonctionne comment ?

Alors c'est très très simple. Il faut prendre le principe de la tirelire qu'on a habituellement pour nos enfants et qu'on a complètement digitalisé. On peut retrouver les listes de l'enfant avec un seul compte, mais on peut aussi retrouver la cagnotte de l'enfant. Donc, si toutefois on trouve pas le cadeau qui ferait plaisir à l'enfant, on met un peu d'argent. Il y a un petit module, on clique dessus, on met sa carte, son montant et on offre sa participation. Et là, l'enfant, de la même manière qu'il a choisi sa liste du Père Noël, là, il dépense carrément l'argent. Soit le parent qui est le garant du compte de l'enfant va pouvoir récupérer l'argent directement sur son compte à lui. Ou si l'enfant est, et en âge de pouvoir avoir une carte, il on propose une carte de paiement directement sur la solution associée à sa cagnotte et pareil, la carte est complètement conditionnée au contrôle parental. On peut choisir le montant qu'on va dépenser par semaine ou par mois. Les commerçants chez qui la carte est valable et sur quelle typologie de produits on va pouvoir venir l'utiliser.

Et ça, c'est très rassurant pour les parents ?

Aujourd'hui, personne ne fait de contrôle parental à priori, tout le monde en fait à postériori. C'est à dire que quand l'enfant a déjà fait une erreur, on vient soit supprimer, soit bloquer, soit interdire. Nous on fait du contrôle à priori. C'est à dire quand il y a une liste de 200 commerçants chez qui notre moyen de paiement peut être utilisé. Et les parents peuvent à tout moment supprimer des commerçants. Par exemple, je ne veux pas que tu aies accès à Amazon ou je ne veux pas que tu aies accès à certains commerçants qui n'ont pas forcément une éthique qui me correspond, je vais te bloquer ce commerçant là. Je ne veux pas que tu achètes des livres mais pas de jeux vidéos.

Quel est votre modèle économique ? C'est payant votre application ?

Alors notre service est un service freemium. Donc globalement, ce que nous on cherche à faire, c'est de rendre 95 % de la solution complètement gratuite pour les personnes qui l'utilisent. Ça, c'est notre principe inclusif, c'est à dire que ça doit et ce service doit pouvoir être utilisé par tout un chacun, des plus pauvres aux plus riches et suivant toutes les bourses. Et donc, globalement, on vient commencer à payer le service à partir du moment ou on débloque le moyen de paiement et à partir du moment, on va vouloir utiliser cette cagnotte. Nous, on se rémunère par les achats qui sont passés auprès des commerçants qui sont nos partenaires et qui nous reversent une partie de ce qui est acheté directement sur leur site.

Votre start up est incubée par le BIC de Montpellier. Tout va bien, vous vous développez bien, vous allez prendre votre envol définitif ?

On va encore un peu nous materner. On est là pour, pour trois ou quatre ans généralement. Nous, on est sur notre deuxième année et demie, donc ça se rapproche. Mais en fait, ils nous ont bien aidés dans la dynamique et ils nous ont bien accompagnés pour pouvoir se développer.

loading