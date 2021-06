Irakiens naufragés à Port-en-Bessin : six suspects mis en examen

Le naufrage remonte au 30 décembre dernier. Dans une eau glacée, vers 2 heures du matin, 11 ressortissants irakiens et un bébé de deux mois chaviraient dans le port de Port-en-Bessin (Calvados). Ils étaient sur un bateau prévu pour transporter au maximum 4 personnes. Tous avaient été secourus, sains et saufs.

Six mois plus tard, les investigations ont conduit à l’interpellation de 8 personnes dans la matinée du 1er juin, dans le Morbihan et dans le Nord. Sur ces 8 passeurs présumés, 6 ont été mis en examen ce vendredi 4 juin, et deux d’entre eux placés en détention provisoire.

Un groupe d'enquête spécialement constitué

Les personnes déférées sont âgées de 35 à 29 ans, à l’exception d’une personne âgée de 65 ans. Elles sont poursuivies pour « aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée », « mise en danger d’autrui » et « usage de faux documents administratifs. »

Un groupe d’enquête a été spécialement constitué, composé d’enquêteurs de la police aux frontières, de la section de recherches de Caen, de la brigade des recherches de Bayeux et de la brigade de proximité de Creuilly.