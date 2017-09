Ouragan Irma : une habitante du Gard rhôdanien sans nouvelle d'une partie de sa famille à Saint-Martin

À Tavel, Justine Vassel cherche à obtenir des nouvelles de sa famille, installée en partie à Saint-Barthélémy et Saint-Martin, après le passage de l'ouragan Irma. Mais les communications sont extrêmement difficiles.

Une habitante de Tavel a passé la nuit sur les réseaux sociaux et à envoyer des quantités de courriels pour obtenir des nouvelles de sa famille installée dans les îles de St Martin et St Barthélémy, dans les Antilles, ravagées par l'ouragan Irma. En vain.

Le bilan provisoire est de huit morts et de 21 blessés graves (à midi ce jeudi).

Justine Vassel cherche à joindre son beau-père et sa belle-mère d'une soixantaine d'années. Bernard et Marie-Odile Vassel sont installés depuis 25 ans à St Martin. Ils travaillent à l'hôpital de Marigot, chef-lieu côté français et habitent au quartier des Terres-basses. Ils n'ont pas donné de nouvelles depuis mercredi midi.

Sa demi-sœur, son mari et leur fille de 9 ans, habitent à St Barthélémy. Ils ont réussi à envoyer un SMS vers 3 heures du matin (heure de métropole), pour dire qu'ils allaient bien. "Nous avons éteint nos téléphones portables pour économiser la batterie", ont-ils expliqué.

Justine Vassel a passé la nuit à chercher des nouvelles Copier

Elle n'a pas pu avoir d'informations détaillées encore des numéros d'urgence, qu'elle a aussitôt composés.

L'île de Saint-Martin a été ravagée par le passage du cyclone : Mer déchaînée, toitures arrachées, arbres couchés, bateaux projetés sur les routes, bâtiments détruits, rues inondées... L'île est "détruite à 95%", estime Daniel Gibbs, le président du conseil territorial.

Pour Steeve Prudent , de Guadeloupe 1re, l'un des rares journalistes présents sur l'île de Saint-Martin et que franceinfo a pu joindre peu après le passage de l'ouragan Irma, mercredi soir, "tout ce qui n'avait pas un minimum de solidité n'existe plus". Le journaliste décrit "un paysage apocalyptique, comme si une bombe avait été lâchée" sur Marigot, le chef-lieu de l'île.

"Nous n'avons cessé d'envoyer des secours. Il y a encore un avion qui part ce matin", a précisé ce jeudi matin le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.