Irun : les secours mobilisés pour retrouver deux personnes tombées dans la Bidassoa

Les secours du Pays basque sud et nord se sont mobilisés pour tenter de retrouver deux personnes tombées dans la Bidassoa à Irun en fin d'après-midi. À l'heure actuelle, elles n'ont toujours pas été retrouvées.

Les polices françaises et espagnoles continuent les recherches sur le fleuve.

Les secours du Pays basque nord et sud, pompiers comme gendarmes, sont intervenus ce samedi 12 mars, en fin de journée à Irun, pour tenter de retrouver deux personnes tombées dans la Bidassoa. Vers 17h45, huit pompiers français à bord de trois véhicules se sont rendus sur place, pour sonder le fleuve frontalier jusqu'à 19h30, mais sans succès explique le Codis.

Après quasiment deux heures de recherches infructueuses, les pompiers sont retournés à leur caserne. Les gendarmes continuent eux à sonder la Bidassoa, en amont comme en aval du fleuve, pour être sûrs de ne rien rater. Pour l'heure, l'identité des personnes reste inconnue. L'agence de presse EFE évoque la possibilité que ce soit des migrants qui aient voulu traverser la frontière. Sur place, la Guardia civil, l'Ertzaintza et la police locale d'Irun continuent continuent de ratisser le fleuve, en amont et en aval

Sept migrants décédés l'an dernier

Un disparition qui intervient alors que vendredi, présidents de la Communauté d'Agglomération Pays Basque et d'Euskadi, se sont rencontrés à Irun, afin d'évoquer la gestion et l'accueil des migrants. Jean-René Etchegaray et Iñigo Urkullu avaient annoncé une coopération renforcée, après un un émouvant hommage rendu sur le pont Saint-Jacques. Parallèlement à ce rendez-vous politiques, les policiers de la Communauté Autonome Basque ont secouru plusieurs personnes qui tentaient de traverser de l'autre côté du fleuve, selon le Diario Vasco.

Un réunion organisée alors qu'en août dernier, un jeune Guinéen du nom d'Abdoulaye Coulibaly est mort alors qu'il tentait de traverser le fleuve. Même chose en novembre pour Sohaibo Billa, venu de Côte d'Ivoire. L'année dernière, sept migrants au total sont morts en tentant de traverser la Bidassoa.