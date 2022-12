Isabelle, habitante de Thionville, violée par un prêtre : "la honte doit changer de camp"

Elle avait 17 ans à l'époque : Isabelle Seutin-Vivier, meusienne d'origine et habitante de Thionville, témoigne plus de 40 ans après le viol qu'elle a subi. L'agresseur était son oncle, qui était prêtre. Après des années d'enfouissement au fond de sa mémoire, les faits ont ressurgi, et même si son agresseur est mort depuis, Isabelle a décidé de sortir du silence et de livrer son récit, pour que d'autres victimes prennent aussi la parole et "que la honte change de camp."

"Je ne pouvais pas bouger. Je n'avais pas de force"

"Je venais de perdre ma maman deux mois avant. C'était le frère de ma mère et donc mon oncle. Il nous avait donc adoptés. Il était alors père missionnaires en mission en Côte d'Ivoire. Il nous a pris en charge et il m'a fait ce qu'il m'a fait. En fait, j'ai tellement été sidérée qu'il y a vraiment des souvenirs qui reviennent pas. Je sais que c'était entre midi et deux. Je sais que j'avais une grippe et j'étais descendu aux toilettes qui se trouvaient au rez-de-chaussée. Et lorsque je suis sorti des toilettes, je me sentais pas bien, je me suis écroulée dans le canapé. Je me suis endormi et quand je me suis réveillée, il était en train, j'étais coincé. J'avais mes bras et mes jambes. Je ne pouvais pas bouger. Je n'avais pas de force."

"J*'ai cadenassé ça dans ma mémoire"*

Cette agression est restée longtemps enfouie dans son esprit. "Comme beaucoup de victimes viol, j'étais en état de sidération et j'ai cadenassé ça dans ma mémoire. J'ai suivi une psychothérapie, dans les années 2000, je ne me sentais pas bien et je ne savais pas pourquoi. Un psychiatre m'a fait une ouverture de mémoire. Les souvenirs sont redescendus."

Réparation

C'est en entendant [l'appel à témoins de la Ciase](Pédocriminalité dans l'Église : une quarantaine de victimes indemnisées un an après le rapport Sauvé) (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église) en novembre 2019, qu'elle a décider raconter ce qui lui était arrivé. Isabelle Seutin-Vivier est actuellement en train de finaliser son dossier auprès de la commission. "La seule réparation que je vais avoir maintenant, c'est la réparation financière. Même un neurochirurgien ne peut pas venir dans mon cerveau enlever la case viol. Je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle. Le seul apaisement que je trouve, c'est en faisant toutes ces démarches. Mais il restera toujours un pourcentage qui ne sera jamais comblé par rien du tout."

