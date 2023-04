Isère : dix blessés au total dans deux accidents de la route

Les routes de l'Isère marquées par deux accidents graves ce mercredi, deux collisions frontales. Au total, dix personnes ont été blessées, dont sept grièvement.

ⓘ Publicité

Un premier choc à Saint-Gervais

Le premier accident a eu lieu vers 15 heures sur la départementale 1532 à Saint-Gervais, entre Saint-Quentin-sur-Isère et Vinay, dans le sud Grésivaudan. Deux voitures se sont percutées, trois personnes ont été gravement blessées, notamment un adolescent de 14 ans et deux femmes de 45 et 50 ans. Une dernière personne a été plus légèrement touchée.

Deuxième accident dans la soirée à Saint-Georges-de-Commiers

Le deuxième choc a eu lieu vers 19 heures à Saint-Georges-de-Commiers, à la sortie du village en direction de Champ-sur-Drac. Là encore, deux voitures impliquées et plusieurs blessés. Un homme de 32 ans, gravement blessé, au volant de la première voiture. Dans l'autre, cinq jeunes âgés de 16 à 19 ans. Trois d'entre eux ont été transportés en urgence absolue par les secours au CHU de Grenoble, les deux autres pour des blessures plus légères.