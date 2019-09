Isère : 18 mois de prison ferme pour avoir renversé un cycliste en juillet à Ruy-Montceau

Ruy-Montceau, France

"Je leur ai dit : vous avez fauché mon mari en pleine vie. Vous l'avez laissé pour mort au bord de la route. Pour moi, vous êtes des criminels de la route" raconte Jacqueline. Son mari ne marche toujours pas depuis l'accident, il peut seulement s'asseoir dans son lit, "pas trop longtemps." Il quitte cette semaine l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon pour un centre de rééducation à Bourgoin. La même semaine que le procès de celui qui l'a percuté, le matin du 20 juillet dernier.

Ce matin-là, le sexagénaire part tôt de son domicile berjallien, comme à son habitude, pour s'adonner à son sport de prédilection le vélo. Sur la départementale 1006, à Ruy-Montceau, il n'a pas le temps de voir arriver la voiture qui va le percuter et le projeter "à près de 3 mètres de haut" selon un témoin. A bord, deux amis qui sortent de la boîte de nuit d'à côté, après une soirée déjà très arrosée à Lyon. Ils ne s'arrêteront que sur un parking à peine plus loin, pour changer le pneu qui a explosé sous le choc. Et repartent. C'est un témoin qui raconte cette scène, un infirmier qui a vu l'accident, qui est resté au chevet de la victime et a prévenu les secours.

"Mon mari est dans la haine, dans la souffrance, il en veut à ses gens" explique Jacqueline. Elle a assisté au procès, aux explications des deux prévenus. Ils lui ont présenté leurs excuses, mais ça ne la touche pas. Pas plus que la condamnation : pour le chauffard, 3 ans de prison, 18 mois fermes, assortie d'une mise à l’épreuve, d'obligation de soins et d'indemniser la victime. Le passager, poursuivi pour non assistance à personne en danger, a lui été relaxé, expliquant à l'audience s'être endormi et ne s'être rendu compte de rien. Elle espère que la condamnation du chauffeur lui fera changer de comportement, mais reste pessimiste. "Je pense qu'ils n'ont rien dans la tête. Ce qui est grave, c'est que ce sont des pères de famille, en récidive. Il ne voyait pas la route tellement il était ivre ! Quant au passager, pour moi il a aussi une responsabilité. il a vu que son collègue était ivre. Il fallait s'arrêter au bord de la route et dormir." Et d'ajouter : "_Je crois que je ne pardonnerai jamais_."