L'accident a eu lieu vers 4h et demi ce samedi 23 janvier.

Isère : à contre-sens sur l'A41, il sort de sa voiture et est mortellement percuté

Le terrible accident de la route a eu lieu vers 4h et demi, dans la nuit de ce vendredi à ce samedi 23 janvier, sur l'A41 à hauteur de Montbonnot (Isère), dans le sens Grenoble-Chambéry.

Un homme de 22 ans est mort renversé par un poids lourd et deux voitures. Selon les éléments dont on dispose, il circulait à contre-sens sur l'autoroute. Sa voiture percute les glissières de sécurité. Il sort du véhicule et c'est à ce moment-là qu'il est fauché. Les secours n'ont rien pu faire pour lui.

Le temps de l'intervention des pompiers, une partie de cet axe a été coupée à la circulation.