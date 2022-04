Isère : après l'incendie de lignes électriques, incertitude sur le sort du pont de Brignoud

Le pont est encore chaud, et le casse-tête ne fait que commencer. L'incendie de lignes électriques passant sous le pont de Brignoud, ce mardi 5 avril a provoqué une énorme montée en température de l'ouvrage d'art. Dès aujourd'hui, des expertises ont eu lieu, mais par endroit, la température du pont atteint encore 70 degrés. Impossible de faire tous les tests nécessaires. Le pont qui voit habituellement passer 27.000 véhicules par jour, est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Travail d'expertise nécessaire

Le travail d'expertise doit reprendre dès ce mercredi, pour continuer d'évaluer les dégâts estimés à "des dizaines de millions d'euros" d'après le parquet de Grenoble. Les bétons ont été touchés, l'acier aussi. C'est un pont en béton armé de 100 mètres de long qui date de 1938 et qui a été contrôlé il y a moins de deux ans.

Une conception spéciale

Mais dans sa conception, le pont de Brignoud est particulier. Il est construit avec des arches et des piles, ce qui apparemment complique les choses. "On ne prendra aucun risque, on attend le conclusions des ingénieurs et des techniciens, ainsi que l'avis des élus" explique ce mardi soir Bernard Perazio, Vice-président du Conseil Départemental en charge des mobilités, comme les autres élus, atterré, et en colère après ce nouvel incendie qui semble être un acte criminel.

Et maintenant ?

Comment faire à présent ? Attendre les résultats de l'expertise, bien sûr. Mais pour résoudre la situation, il faudra soit réparer le pont s'il n'est pas trop endommagé, soit le reconstruire ; voire passer par un pont de secours. Dans tous les cas, des investissements lourds et couteux qui prendront beaucoup de temps, c'est pour l'instant la seule certitude dans ce nouveau casse-tête qui se pose aux élus du Grésivaudan et de l'Isère.