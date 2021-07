Isère : attention à la neige glissante et veillez à bien vous équiper avant de partir en montagne !

Avec la CRS Alpes de Grenoble, le PGHM de l'Isère vient en aide aux personnes en détresse en montagne. Dans certains cas, ils se retrouvent face aux corps de gens emportés par la montagne. Ces quatre derniers jours en Isère et dans les Hautes-Alpes, quatre personnes ont perdu la vie alors qu'elles étaient parti randonner ou faire de l'alpinisme ou du trail. Le PGHM fait de la prévention en ce début d'été.

"Le conseil, peut être le plus important, c'est d'être bien équipé pour partir en montagne, pour partir en randonnée et pour partir courir, c'est d'être bien équipé. Cela veut dire avoir des chaussures adaptées à la pratique de la montagne, avec des crampons. (...) De quoi parer à l'imprévu. Et puis un téléphone rechargé pour pouvoir passer l'alerte au besoin", explique Pierre-Marie Dupré, commandant en second du PGHM de l'Isère.

Quand on est engagé sur un itinéraire trop difficile, on se retrouve dans une situation qui va empirer, il faut savoir renoncer et faire demi tour - Pierre-Marie Dupré, commandant en second du PGHM de l'Isère.

Pierre-Marie Dupré, commandant en second du PGHM de l'Isère. © Radio France - Bastien Thomas

Un phénomène de névé en altitude

Les accidents de ces derniers jours dans le département sont sûrement dus à des manquements à ces règles élémentaires ou à de l'inattention. D'autant plus que le terrain est encore en transition hiver-été. "On a une année avec pas mal de neige et il en reste en montagne, en haute montagne, avec ce que l'on appelle des névés. Les températures froides de la nuit peuvent rendre la neige très dure, glissante. Il faut vraiment être vigilant si on traverse les pentes de neige", termine le commandant Dupré.