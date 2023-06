Isère : des blessés graves dans deux accidents de la route

Un cycliste de 20 ans a été renversé par une voiture sur le cours Jean Jaurès à Grenoble. L'accident s'est produit un peu avant 00h30. Sérieusement touché, il a été pris en charge au service déchocage du CHU de Grenoble.

Un peu plus tôt, vers 19h, deux hommes de 23 et 30 ans ont également été gravement blessés dans une collision entre deux voitures rue des Essarts, à Gières. Une femme de 57 a été plus légèrement blessée. Les trois victimes ont été transportées au CHU de Grenoble.