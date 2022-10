Isère : des maisons évacuées et une route coupée après une fuite de gaz à Saint-Georges-de-Commiers

16 personnes ont été évacuées ce lundi en fin de matinée à Saint-Georges-de-Commiers, à côté de Vif (Isère) à cause d'une rupture de canalisation. Une fuite très certainement due à des travaux sur la voie, route de Saint-Pierre. Une vingtaine de pompiers et GRDF sont intervenus sur place pour bloquer la fuite et faire des vérifications dans les maisons. Finalement, tous les habitants ont pu rentrer chez eux, seule une maison n'est plus alimentée en gaz pour le moment.

La route coupée dans les deux sens

La départementale 529 a été coupée dans les deux sens de midi environ à 17h. Des déviations ont été mises en place pour les voitures et les poids-lourds.