Isère : deux cyclistes hospitalisés après une chute

Le déconfinement pousse les Isérois à sortir prendre l'air et à faire des balades à bicyclette mais ce n'est pas toujours sans risque. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à deux reprises ce samedi pour venir en aide à des cyclistes tombés de leur vélo.

L'une des interventions a eu lieu à 12h30, sur la commune de Jarrie, au niveau de la route de la Combe. Un homme de 50 ans est tombé seul de son VTT. Se plaignant de douleurs au thorax et à l'épaule, il a été transporté en état d'urgence absolue au CHU de La Tronche.

Des passants ont sauvé le deuxième cycliste

Un peu plus tard dans la journée, peu avant 15h30, un autre homme de 42 ans est lui aussi tombé de son vélo alors qu'il roulait sur la route de Pommaret, à Charancieu. Des passants qui ont vu tomber l'homme l'ont secouru en attendant les pompiers. Ils ont effectué un massage cardiaque à la victime qui était en arrêt cardio-respiratoire. Lorsque les secours sont arrivés, le cycliste respirait à nouveau et était conscient. Il a été pris en charge par l'hélicoptère Vitamine 14 du SAMU 38 et transporté au CHU de La Tronche.