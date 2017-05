Isère : Deux mille mètres carrés d’entrepôt ravagés par les flammes à Bourgoin-Jallieu

Le feu s’est déclaré dans la zone d’activité de la Maladière à Bourgoin Jallieu vers 16h45, dans un entrepôt abritant notamment des produits pharmaceutiques. Aucun blessé à déplorer en début de soirée, mais les secours étaient toujours à l’œuvre.

Le feu a semble-t-il pris vers 16h45 ce mardi, dans un entrepôt appartenant à la famille Chanut (ndlr : Jacques Chanut est l’actuel président de la fédération française du bâtiment) rue Lavoisier, dans la zone d’activité de la Maladière à Bourgoin Jallieu. Les derniers salariés venaient de quitter ce bâtiment de deux mille mètres carrés, lorsque l’alerte a été donnée par le gérant du site qui abrite notamment des produits pharmaceutiques de la société Cartel Logistique. Malgré la proximité de la caserne des pompiers, à quelques dizaines de mètres seulement, les flammes se sont rapidement propagées. Vers 17h00, un énorme panache de fumée s’échappait de cet entrepôt. Certains témoins l’ont aperçu depuis Biol et même Morestel à plusieurs dizaines de kilomètres.

1000 degrés au cœur du foyer !

D’importants moyens du SDIS (service départemental d’incendie et de secours) de l’Isère ont rapidement été déployés sur place. Jusqu’à 86 sapeurs-pompiers, 5 grandes lances à incendie. « On a près de 150 degrés en haut de l’échelle pour le pompier qui tient la lance à incendie » confie un sapeur « et près de 1000 degrés au cœur du foyer ». Les témoins sur place parlent de « plusieurs détonations qui retentissent par moment».

Les pompiers luttaient encore contre les flammes deux heures après le déclenchement de ce violent incendie.

Les pompiers du SDIS 38 à pied d'oeuvre - Céline Loizeau