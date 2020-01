Isère : encore un peu de retard pour le début des travaux du tribunal berjallien

Bourgoin-Jallieu, France

Les travaux d'extension et de rénovation du tribunal de Bourgoin-Jallieu prennent encore du retard. Ils auraient du démarrer en ce début d'année, ce sera finalement dans un an. Des retards dues à des contraintes techniques, d'appels d'offres. L'annonce de ce nouveau report a été faite lors de l'audience solennelle de rentrée ce mardi midi.

Voilà plus 30 ans que ce tribunal, vieillissant, plus adapté, attend du neuf. Certains services sont abrités depuis plus de 10 ans dans des préfabriqués. L'an passé, à pareille époque, il y avait déjà eu une annonce de retard d'un an du démarrage de chantier. Il faudra donc patienter un an de plus. Le chantier doit durer deux ans. Les bureaux, comme les salles d'audience, seront pendant ce temps-là abrités dans des préfabriqués installés tout à côté du nouveau commissariat, autre équipement pour lequel il a fallu s'armer de beaucoup de patience!

Action des avocats berjalliens en grève illimitée depuis hier

Par ailleurs, les avocats berjalliens ont accueillis les invités à cette audience solennelle de rentrée en faisant une haie d'honneur et en déployant quelques banderoles. Vous le savez, les avocats sont opposés à la fin de leur régime autonome de retraite. Le barreau de Bourgoin-Jallieu, 41 avocats, a voté hier, lundi, le principe d'une grève illimitée.