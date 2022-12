Isère : feux d'artifice et pétards interdits lors du réveillon dans 17 communes

Le préfet de l’Isère prend des mesures pour le Réveillon du jour de l'an. Sont interdits dans 17 communes du département :

"La détention et l’usage de fumigènes, pétards ou feux d’artifice sur la voie publique, à l’exception des personnes majeures titulaires de l’agrément préfectoral ad hoc ; le transport de combustibles corrosifs, carburants à emporter et gaz inflammables (sauf nécessité dûment justifiée par le client, vérifiée en tant que de besoin, avec le concours des services de police et de gendarmerie)."

a pris des mesures de police administrative réglementant la détention et le transport de produits inflammables et explosifs.

Cette mesure concerne : Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d’Hères, Pont-de-Claix, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Meylan, Domène, Gières, Moirans, Voiron, Bourgoin-Jallieu, Vienne, Villefontaine, L’Isle-d’Abeau, La Verpillère et La Tour-du-Pin.

"Pour que le réveillon reste un moment fédérateur et festif, indique le communiqué*, le préfet appelle à la responsabilité de chacun afin d’éviter tout débordement."*

