Isère : ils s'en prenaient à des distributeurs de billet, 6 interpellations ce matin

Sermérieu, France

C'est sous commission rogatoire d'un juge d'instruction grenoblois qu'une vaste opération de gendarmerie a eu lieu ce mardi matin à Sermérieu et ses environs. Plusieurs dizaines de militaires, venus de plusieurs département, ont été mobilisés. Une opération, menée par l'office centrale de luttre contre la délinquance itinérante, dans le cadre d'une enquête sur des attaques de distributeurs de billets de banque, notamment.

6 personnes interpellées en plus des 2 arrestations du mois dernier

Ce matin, 6 personnes de la communauté des gens du voyage ont été interpellées à Sermérieu et ses environs. Des personnes à qui l'on reproche donc des attaques de distributeurs de billets, mais aussi des vols et incendies de voitures. Une trentaine de faits, au total, en Isère, Savoie, Ain et Drôme. L'enquête démarre en février 2019 avec une première attaque de distributeur de billet. 3 mois plus tard, un juge d'instruction est nommé pour mettre la main sur les auteurs de toute une série d'attaques du même genre. Le mois dernier, l’enquête avait déjà permis l'interpellation de 2 personnes sur cette même commune de Sermérieu. Un flagrant délit après une attaque de distributeur à Colombe dans le voironnais. Elles ont depuis été mises en examen.

Ces 2 vagues d'arrestations ne seront peut-être pas les dernières, car c'est toute une bande de malfaiteurs qui est recherchée depuis des mois dans cette affaire. Les gardes à vue des personnes interpellées, dans ce type de dossier, peuvent durer jusqu'à 96 heures.