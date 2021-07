Isère : l'accident de la route fait un blessé grave à Montbonnot-Saint Martin, le conducteur prend la fuite

Peu avant 2h dans la nuit de lundi 19 à mardi 20 juillet, un accident de la route a fait un blessé grave et quatre légers sur la commune de Montbonnot-Saint Martin (Isère). Le conducteur du véhicule, seul en cause, a pris la fuite.

A priori, la vitesse est un des éléments expliquant l'accident. Dans la nuit de ce lundi à mardi, sur la commune de Montbonnot-Saint Martin (Isère) un accident de la route a fait un blessé grave et quatre légers. C'est après plusieurs tonneaux que le véhicule s'est immobilisé sur le toit au niveau d'un rond-point. Ca s'est passé peu avant deux heures du matin.

Selon les pompiers, six personnes se trouvaient dans le véhicule : un homme de 36 ans, transporté dans un état sérieux au service de déchocage du CHU de Grenoble; quatre personnes plus légèrement blessées; et le conducteur, qui a pris la fuite.