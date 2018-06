Villard-de-Lans, France

Jean Asport, l'homme de 67 ans, domicilié à Longechenal, et disparu depuis vendredi matin a été retrouvé sain et sauf samedi soir aux alentours de 20h30 par la gendarmerie. Il se trouvait au volant de son véhicule, au bout d'un chemin isolé sur le secteur de la Colline au bain, dans la commune de Villard-de-Lans. Suivi par un psychiatre et diagnostiqué dépressif, il a demandé à être hospitalisé. Un signalement suite à l'appel à témoin a permis de le retrouver.



Vendredi matin, il avait laissé une lettre signifiant sa volonté de mettre fin à ses jours et avait quitté son domicile sans ses effets personnels. Il avait été flashé aux alentours de 10h45 sur la commune de La Frette en direction de Grenoble au volant de sa voiture : un Citroën Picasso gris clair immatriculé 864 CCE 38. Pendant deux jours, les gendarmes avaient fouillé, en vain, le secteur ainsi que la zone de Villard-de-Lans où il possède une résidence secondaire.

Dépressif, sous traitement médicamenteux et suivi régulièrement par un psychiatre, cet homme de 67 ans avait déjà tenté de disparaître de la même façon trois ans plus tôt. Les recherches avaient durées trois jours, il avait été retrouvé à quelques centaines de mètres de son domicile, caché dans la forêt.