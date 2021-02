Isère : l'ultra-gauche revendique les incendies qui ont eu lieu dans deux sites de la société Constructel

Les 2 incendies criminels qui ont endommagé, la semaine dernière, du matériel et des véhicules de la société de télécom Constructel à Brézins et Sassenage, ont été revendiqués ce mardi sur une site internet anarcho-libertaire, Indymedia Nantes.

Dans le message posté ce mardi, en début d’après-midi, on peut lire ceci: “Isère : Et si les stocks de câbles venaient à brûler ?”. Puis, les auteurs du texte de revendication, qui signent “Des lycanthropes”, expliquent avoir “incendié quelques véhicules (une demi-douzaine), cramé une antenne-relais et surtout mis le feu à des bobines de câbles d‘antennes et de fibre optique, qui brûlent d’ailleurs très bien”.

Et ils ajoutent : "Ce n'est pas pour protester contre la 5 G en particulier mais bien, dans un cadre plus large, de combat contre le techno-monde. Nous voulons saluer tous les incendiaires qui agissent dans l'ombre en ce moment et portent des coups répétés à cet enfer technologique... La catastrophe n'est pas que tout s'arrête mais que tout continue comme avant. "

Enquête confiée à la section des recherches de la gendarmerie de Grenoble

Le Parquet de Grenoble a saisi de ces deux nouveaux dossiers la section des recherches de Grenoble, qui enquête déjà sur tous les incendies revendiqués par l'ultra-gauche dont, notamment, les incendies des gendarmeries de Grenoble et Meylan en 2017.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, à Brézins, 6 véhicules, appartenant à la société Constructel et garés devant l'entreprise avaient été brûlés ainsi que des câbles de fibre optique. Puis, 2 jours plus tard, à Sassenage, dans la nuit de vendredi samedi, toujours la semaine dernière, c'est un transformateur électrique, alimentant une antenne-relais pour l'opérateur SFR qui avait pris feu. Là encore, des câbles et un véhicule avaient été détruits par le feu.

Constructel est une filiale d'un groupe portugais.