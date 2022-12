Isère : la CGT porte plainte après le décès d’une employée du service des routes

L’accident s’est déroulé le 6 juillet sur la Départementale 524, dans la Combe de Gières. En cette fin de matinée, un engin de fauche du Département était en train de débroussailler le bas-côté de la route tandis que deux agents, postés de part et d’autre du chantier, réglaient l’alternat de circulation, panneau en main. L’une de ces agents, une contractuelle âgée de 30 ans, a alors été percutée par un automobiliste qui a déclaré ne pas l’avoir vu. La jeune femme, tombée dans le coma, décédera quelques semaines plus tard.

Dans ce dossier, le conducteur de la voiture est convoqué devant la justice en février prochain. Ce lundi, l’avocat grenoblois Hervé Gerbi a par ailleurs annoncé que son client, le syndicat CGT du Département, avait l’intention d’engager une autre procédure : une plainte « contre X » pour « homicide involontaire » ("par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité"). Dans sa plainte, l’avocat dénonce "le non-respect de dispositions réglementaires en matière de sécurité au travail ». La plainte fait notamment référence à un arrêté pris le 2 décembre 2016 par la collectivité elle-même et qui organise les chantiers routiers. « Il me semble qu’il y a des manquements graves notamment en termes de distance à respecter, en termes de nombre de véhicules à ne pas dépasser, estime Jean-Michel Montoya, secrétaire général adjoint de la CGT au Département de l’Isère. En l’occurrence il y a 1.400 véhicules à l’heure qui circulent sur cette route (la Combe de Gières, ndlr) alors que la limite pour organiser un alternat de circulation (…) est porté à 1.000 véhicules / heure. Donc on était au-delà des normes. »

Route réputée dangereuse

Quand les conditions de cet arrêté ne sont pas réunies, « il faut prendre d'autres dispositions, explique Hervé Gerbi. Et donc ce que nous reprochons dans le cadre de cette plainte c'est de ne pas être allé plus loin en matière de sécurité des agents : ça pouvait être remplacer l'humain par des moyens mécaniques, ça pouvait aller s’il le faut jusqu’à la fermeture de la route. » Pour Jean-Michel Montoya, d’autres dispositions auraient dû être prises sur cette route réputée dangereuse : « ça interroge forcément. On n’accuse personne en direct (…). On veut savoir quelles sont les causes et dégager des responsabilités, s’il y en a ». Et le syndicaliste de conclure : « ce que l’on attend surtout c’est que la collectivité prenne conscience qu’il faut qu'on change, et il faut qu'on change de façon de fonctionner. »

De son côté le Département, « prend acte qu’une plainte contre X a été déposée (…). Il reste à disposition de la justice, comme il l’a été depuis le début de l’enquête. La sécurité de nos agents a toujours été notre priorité. D'ailleurs, depuis le transfert par l'Etat de la compétence route à la collectivité en 2006, nous avons préconisé des mesures de sécurité rigoureuses mises en œuvre au quotidien par nos agents. Nous n'avons eu à déplorer qu’un seul accident de cette gravité, et aujourd'hui encore nous avons une pensée pour sa famille. »