Isère : la prison de Saint-Quentin-Fallavier est restée sans électricité pendant 16 heures

Saint-Quentin-Fallavier, France

C'est finalement à 18 heures que les experts dépêchés sur place ont pu rétablir le courant au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, après une panne survenue tôt ce mardi matin à 2 heures.

"Le matin, il y a eu quelques inquiétudes, puisqu'à un moment donné, on n'avait plus du tout de moyens de communication" raconte Frédéric Seguin, secrétaire général de l'Ufap Unsa Justice, "les surveillants étaient un peu perdus, et certains mouvements ont quand même eu lieu, comme par exemple au parloir" Les détenus eux n'avaient plus de courant dans leur cellule, les privant ainsi de lumière et de télévision. Malgré ces inquiétudes et les désagréments, la situation est restée "calme" toute la journée précise Frédéric Seguin.