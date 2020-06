Isère : le bébé était mort asphyxié en raison d'un défaut du lit, le fabricant condamné

En avril 2017, la petite Aieba, 10 mois, était morte à la pouponnière de Jardin, près de Vienne, où elle avait été placée en raison d'un lourd traitement lié à des soucis cardiaques. La fillette était morte, asphyxiée, la tête coincée entre une barrière amovible du lit et le matelas.

Ce mardi, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné à 18 mois de prison avec sursis le patron de l'entreprise qui a conçu et fabriqué le lit. L'homme a été reconnu coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Le procureur avait requis deux ans. La société écope d'une amende de 15.000 euros.

Un défaut de conception, seule raison

Lors du procès, il a été rappelé que l'autopsie avait écarté un décès lié aux antécédents de santé d'Aieba. L'enquête, elle, avait vite mis hors de cause le foyer à qui le bébé avait été confié. Le foyer "La courte échelle", basé à Jardin, qui compte mener une action par une autre voie juridique.

Ce drame est dû et seulement dû à un défaut sur une pièce du lit, à l'usine. La barrière a ainsi pu être soulevée, sans doute par des coups de pieds de la fillette, qui a ensuite glissé entre son matelas et cette barrière, qui lui est retombée dessus, au niveau du cou.

Pas moins de 5 non-conformités sur le berceau

A la barre, comme dès le début de l'enquête, le chef d'entreprise ne conteste pas l'erreur de conception. "Moi, j'étais sûr que le lit était bon", explique-t-il. Cependant de nombreux manquements de la part de sa société apparaissent au fil de l'audience.

Pas de contrôle systématique des meubles, pas de procédure arrêtée, pas de référent au sein de l'entreprise pour vérifier que tout est fait dans les règles. Personne ne demande de certificat de conformité sur ce modèle pourtant modifié quelques années plus tôt. Au total, pas moins de 5 non-conformités ont été recensées sur le lit.

"Des légèretés" pour l'avocate de la famille, Me Schurmann. Le prévenu se défend en évoquant une grosse charge de travail, une entreprise à sauver. La présidente, elle, s'agace quand elle constate que malgré ce drame, il n'y a toujours pas un référent "qualité-sécurité" : "je regrette que vous ne remettez pas tout à plat quand il y a un tel souci."

"Un drame pour tout le monde" selon le procureur

Pour le procureur, il y a un défaut de fabrication, un défaut de certification et le chef d'entreprise "aujourd'hui, ne peut plus ignorer les conséquences de manquements de ce type." Quelques mois après le drame, tous les lits semblables à celui de la petite Aieba ont été rappelés sur décision administrative en raison de "risques de pendaison et de cisaillements."

Le représentant du ministère public parle d'un dossier "dramatique pour Aieba qui n'aura jamais soufflé sa première bougie, ses parents, le foyer à qui elle avait été confiée. Mais aussi l'entreprise et le chef d'entreprise prévenu." Un homme en larmes, au moment de s'adresser aux parents de la fillette. Il devra verser plus de 60.000 euros de dommages et intérêts à la famille : les parents, deux grand-parents et la petite sœur, née il y a un peu plus d'un an.