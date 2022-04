Isère : les médecins refusent de fournir un certificat de "bonne santé mentale", il les menace avec un couteau

Un homme a menacé de mort deux médecins de SOS médecins à Echirolles, au sud de Grenoble (Isère), dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 avril, vers minuit et demi. Les soignants venaient de refuser de lui fournir un certificat "attestant de sa bonne santé mentale", explique la police dans son rapport. L'homme s'est donc énervé, violemment, et a sorti un couteau en les menaçant de mort, avant de prendre la fuite et de dégrader le véhicule sérigraphié des médecins.

La BAC (brigade anti-criminalité) l'a interpellé rapidement sur place. Aucun médecin n'a été blessé.