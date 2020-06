Isère : les mouches prolifèrent à cause de la météo

Les mouches pullulent en Isère en ce mois de juin et elles sont plus nombreuses que d'habitude à la même période. A quoi est-ce dû et que faire pour s'en débarrasser ? Les réponses dans cet article.

Les mouches envahissent les maisons iséroises en ce moment, leur prolifération est due à la météo de ce printemps : des fortes chaleurs suivies de pluies.

L'entreprise de désinsectisation DKM experts, située à Jarrie, intervient beaucoup en ce moment pour la désinsectisation des mouches. "En 2019 on avait deux à trois demandes par jour en juin, en ce moment on est à plus de dix demandes quotidienne", témoigne David Kato, le gérant de l'entreprise.

Les mouches prolifèrent dans les maisons en Isère en ce mois de juin. Copier

Le phénomène est en recrudescence dans la région iséroise car les mois de mars, avril et mai ont connu des températures estivales et au mois de juin, il y a eu beaucoup de pluie. Une pullulation d'insectes qui risque de s'aggraver avec le dérèglement climatique : "On a plus de mouches aujourd'hui que les années précédentes car on a peut avoir des variations de températures très fortes. Elles peuvent passer de 30 à 20 degrés en seulement 24 à 48 heures et cela favorise énormément la prolifération".

Alors comment faire pour éviter l'invasion ? David Kato donne quelques conseils : "_Il faut faire attention aux poubelles, aux fruits et légumes exposés en plein air mais aussi aux croquettes de nos animaux de compagnie_, ce sont des festins pour les mouches".

Quelles solutions pour éviter l'invasion des mouches ? Copier

Il existe également des solutions pour lutter contre ce fléau une fois que les mouches sont déjà là comme le basilique, les géraniums citronnés ou encore les courants d'air que les mouches détestent.