Isère : menacée de mort et victime de cyberharcèlement pour avoir critiqué l'Islam, Mila va sortir un livre

C'est l'éditeur Grasset qui annonce que Mila va prochainement sortir un livre. Depuis janvier 2020 et une critique virulente de l'Islam via une vidéo sur les réseaux sociaux, la jeune lycéenne iséroise est victime d'harcèlement et de menaces de mort.