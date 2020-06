Isère : mise en examen du président de la fédération de sauvetage et de secourisme pour des faits de viols

Ce mercredi, le désormais ex-président du comité 38 de la fédération de sauvetage et de secourisme a été mis en examen par un juge d'instruction pour des faits de viols par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction.

Conformément aux réquisitions du parquet, cet homme de 60 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et interdiction d'exercer toute activité en lien avec le secourisme ou impliquant un contact avec des mineurs.

Mis en examen pour des faits entre 2008 et 2012

L'homme est poursuivi pour des faits commis entre 2008 et 2012 sur deux jeunes femmes qui ont porté plainte fin 2018-début 2019. L'une d'elle était mineure lorsque les premiers faits qu'elle raconte ont eu lieu. C'était il y a 10 ans et elle avait alors 17 ans. Elle explique plusieurs dizaines de faits, au sein des locaux de l'association à Sassenage, mais aussi à son domicile.

Il était évoqué lors de la garde à vue de cet homme une troisième victime sur une période plus ancienne. Le parquet de Grenoble n'en fait pas état. L'homme, qui a reconnu les faits, "sera entendu ultérieurement par le juge d'instruction sur le fond du dossier, ainsi que les plaignantes" , précise le parquet dans son communiqué.

Réaction de la fédération de sauvetage et de secourisme

Dans la matinée, le comité 38 de la fédération de sauvetage et de secourisme fait savoir qu'il a "décidé la suspension à effet immédiat et à titre conservatoire du président du comité départemental, de l’ensemble de ses mandats et fonctions, et ce pour la durée de l’enquête". Il est aussi écrit qu'une nouvelle personne prend la tête de la structure.

La FFSS 38 explique qu'elle apporte "son soutien plein et entier aux victimes, à leurs proches, ainsi qu’à ses bénévoles. Une cellule de soutien et d’accompagnement psychologique est en cours d’activation. La fédération engage ses membres à s’exprimer sur tous faits similaires dont ils auraient été victimes, ou auraient eu connaissance."