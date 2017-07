Isère : Stéphane Erbs, à Nice, en souvenir de son épouse Rachel, tuée dans l'attentat du 14-Juillet

En ce 14 Juillet, un an jour pour jour après l'attentat au camion-fou qui a tué 86 personnes, dont son épouse Rachel, Stéphane Erbs, qui habite Cessieu (38) va assister avec quelques membres de sa famille aux commémorations organisées en ce triste 1er anniversaire.

Ce vendredi, Nice va rendre hommage aux victimes de l'attentat du 14 Juillet 2016. Ce soir là, alors que le feu d'artifice vient de se terminer, un camion blanc de 19 tonnes fonce dans la foule, promenade des Anglais. 86 personnes sont tuées et plus de 400 autres sont blessées. Parmi les personnes décédées, Rachel Erbs, habitante de Cessieu de 39 ans. Elle était à Nice avec son mari et ses 2 jeunes enfants, Noémie et Célian. La famille devait prendre le lendemain le ferry pour la Corse et les vacances.

Ce vendredi, un an jour pour jour après les faits, une journée d'hommage aux victimes est organisée avec notamment le matin un office inter-religieux. A partir de 16h30, place à la cérémonie officielle en présence d'Emmanuel Macron, Président de la République, mais aussi de ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. L'actuel Chef de l'Etat rencontrera ensuite, en privé, les familles qui le souhaitent. A 21h, le chanteur isérois Calogero, accompagné par l'orchestre philharmonique de Nice, se produira pour un concert-hommage.

Pour Stéphane Erbs, désormais, impossible de ne pas être à Nice le 14-Juillet

Ce vendredi, Stéphane, le mari de Rachel, sera à Nice en compagnie de membres de sa famille et de sa belle-famille. Ses enfants resteront eux chez des amis , car les mesures drastiques de sécurité sur place vont entraîner de trop longues attentes pour eux. Stéphane Erbs va à Nice quasiment tous les mois et il ne conçoit aucun autre 14-Juillet que dans cette ville où son épouse a perdu la vie. Des amies de Rachel, qui ne peuvent faire le déplacement, ont prévu d'accrocher un drapeau tricolore à leur maison.

Pour Stéphane Erbs, c'est à Nice que les anniversaires devront se passer. Copier

Un an sans Rachel : Stéphane Erbs explique, avec calme et dignité, que ses enfants et lui essaient d'avancer, malgré tout, entourés par les proches. Le chef d'entreprise avoue qu'il se réfugie beaucoup dans son travail.

"On apprend, on apprend tous les jours, on apprend à vivre à 3" Copier

Rachel Erbs assistait avec son époux et leurs deux enfants au feu d'artifice du 14-Juillet à Nice. Elle est l'une des 86 personnes à avoir perdu la vie dans cet attentat. - (photo diffusée sur les réseaux sociaux lors de la disparition de Rachel Erbs)

L'avocat de la famille a été reçu ce lundi par les juges anti-terroristes à Paris

Stéphane Erbs fait partie de l'association "Promenade des Anges", la principale asso des victimes de l'attentat de Nice. Il s'occupe notamment de la partie pénale, du volet judiciaire, sachant qu'une enquête est ouverte à Paris quant aux complicités dont a pu bénéficier le terroriste Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Le chauffeur-livreur de 31 ans a été abattu le soir-même mettant fin ainsi à sa course-folle. 9 suspects sont toujours écroués dans ce dossier. Et une 2e enquête est ouverte à Nice pour établir d'éventuels manquements en matière de sécurité lors de ce feux d'artifice. On se souvient que ce point-là avait assez vite fait polémique.

L'enquête sur le volet terrorisme "avance de façon très, très forte" selon Stéphane Erbs. Copier

Stéphane Erbs regrette la fin du secrétariat général à l'aide aux victimes

Avec l'arrivée du nouveau gouvernement, le secrétariat général à l'aide aux victimes, directement rattaché à Matignon et créé juste après les attentats du 13 Novembre 2015, a été supprimé. Ce que déplorent plusieurs associations, qui jugent aussi insuffisante - en remplacement - la nomination prochaine d'un délégué interministériel, lié cette fois au ministère de la Justice. Stéphane Erbs partage cet avis.

L'attentat de Nice a fait 4 victimes iséroises

Rappellons qu'en plus de Rachel Erbs, 3 autres Isérois ont perdu la vie lors de cet attentat : Adib Bousfiha et sa femme Céline, un couple de Beaucroissant, qui laisse deux orphelins, deux jeunes adultes. Yanis Coviaux, 4 ans et demi, vivait à Nice avec ses parents, mais la famille de son papa et celle de sa maman sont originaires de Grenoble et de Poliénas. Les obsèques du petit garçon avaient eu lieu à la Tronche.

L'Isérois Calogéro choisi pour le concert d'hommage

C'est à la demande des familles de victimes que l'Isérois Calogéro chantera lors du concert-hommage. Il sera accompagné par l'orchestre philharmonique de Nice et interprétera son titre "Les feux d'artifice".

---- Pour en savoir plus sur l'association "Promenade des Anges", cliquez ici.